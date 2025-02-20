Фондовые индексы США слабо выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фото: Zuma\TASS

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы слабо выросли по итогам торгов в среду, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Инвесторы оценивали статистику, корпоративную отчетность, протокол январского заседания Федеральной резервной системы, а также очередные заявления президента США Дональда Трампа.

Он заявил во вторник о возможности ввести пошлины в 25% на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции. Решение может быть объявлено 2 апреля. Администрация должна завершить оценку торговых мер к 1 апреля.

Между тем, как следует из протокола последнего заседания Федрезерва, его руководство обеспокоено тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

Число домов, строительство которых было начато в январе, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,366 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в среду. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек составляло 1,515 млн, а не 1,499 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя с объявленного ранее декабрьского уровня на 6,6% - до 1,4 млн, по данным Trading Economics.

Цена акций Analog Devices выросла за день на 9,7%. Производитель полупроводниковой продукции в первом финансовом квартале, который завершился 1 февраля, получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков, а также дал сильный прогноз на текущий период.

Также повысились котировки бумаг других представителей полупроводниковой отрасли, включая Microchip Technology - на 9,9%, Super Micro Computer Inc. - на 8%, NXP Semiconductors - на 7,3%, ON Semiconductor Corp. - на 6,9%, Texas Instruments - на 5,3%.

Производитель сланцевой нефти Occidental Petroleum получил чистый убыток в четвертом квартале из-за единовременных расходов, однако скорректированная прибыль превзошла ожидания экспертов. Бумаги компании подорожали на 4,4%.

Акции нефтегазовой Devon Energy подскочили на 7,7% также благодаря хорошей квартальной отчетности.

Швейцарский производитель навигационной техники и "умных часов" Garmin Ltd., акции которого торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, в октябре-декабре увеличил операционную прибыль в 1,5 раза, а также объявил о повышении дивидендов на 20%. Цена бумаг компании взлетела на 12,6% и стала лидером среди компонентов S&P 500.

Акции Capri Holdings, владеющей модными домами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, подорожали на 5% после того, как компания подтвердила прогноз выручки на текущий фингод (завершится в начале апреля) на уровне $4,4 млрд.

В то же время котировки акций Etsy Inc. рухнули более чем на 10%. Онлайн-площадка для торговли изделиями ручной работы получила рекордную выручку в четвертом квартале, однако она не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена бумаг International Flavors & Fragrances снизилась на 5,2%. Производитель ароматизаторов и пищевых ингредиентов незначительно увеличил выручку в 2024 году, однако ожидает ее снижения по итогам этого года.

Стоимость Toll Brothers упала на 5,9%. Строительная компания сократила чистую прибыль и выручку в первом финквартале (ноябрь-январь), причем оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.

Акции Intel Corp. подешевели на 6,1% после того, как днем ранее они подскочили более чем на 16% на сообщениях СМИ о том, что TSMC и Broadcom претендуют на покупку активов чипмейкера.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 71,25 пункта (на 0,16%) и составил 44627,59 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 14,57 пункта (на 0,24%) - до 6144,15 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 14,99 пункта (на 0,07%) и завершил сессию на отметке 20056,25 пункта.