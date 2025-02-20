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"Башнефть" в 2024 году прирастила запасы углеводородов на 114%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Башнефть" (входит в структуру "Роснефти") по итогам 2024 года прирастила запасы углеводородов в объеме 19,8 млн тонн нефтяного эквивалента (н.э.), восполнив добычу нефти и газа на 114%, сообщила пресс-служба "Роснефти".

Положительная динамика обусловлена "успешным проведением геологоразведочных работ и переоценкой ресурсов эксплуатируемых месторождений", поясняется в сообщении.

Так, по результатам бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин в минувшем году на территории Башкирии было открыто Губеевское месторождение, а также 21 новая залежь нефти на месторождениях в различных регионах деятельности НК.

Всего за последние пять лет "Башнефть" прирастила запасы нефти и газа промышленной категории в объеме около 153 млн т.н.э (тонн нефтяного эквивалента). Ежегодно компания за счет прироста запасов обеспечивает более 100% восполнения добычи жидких углеводородов.

Башнефть Роснефть Башкирия
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