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Майкл Джонсон в третий раз уйдет с поста главы Herbalife

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров американского производителя биодобавок Herbalife Ltd. назначил главным исполнительным директором президента Стефана Грациани, сообщила компания.

Грациани вступит в новую должность 1 мая и сменит Майкла Джонсона, который станет исполнительным председателем совета директоров (ныне - просто председатель).

Грациани ранее был независимым дистрибьютором Herbalife. В 2023 году он стал ее главным директором по стратегии, в январе 2024 года - президентом. Его зарплата в качестве CEO составит $1,1 млн в год.

Джонсон возглавлял компанию с 2003 по 2017 год, с 2019 года по начало 2020 года и с 2022 года по настоящее время. В 2022 году его общее вознаграждение в качестве CEO и председателя совета директоров составило $10,3 млн. В качестве исполнительного председателя он будет получать около $741 тыс. в год без учета стимулирующих выплат в виде долевых инструментов.

Акции Herbalife дорожают на 17,8% на предварительных торгах в четверг.

Herbalife Майкл Джонсон Стефан Грациани США
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