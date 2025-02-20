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Singapore Air в октябре-декабре нарастила чистую прибыль в 2,5 раза

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Singapore Airlines Ltd., одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) нарастила чистую прибыль в 2,5 раза - до 1,626 млрд сингапурских долларов ($1,21 млрд) по сравнению с 659 млн долларов годом ранее, сказано в ее отчетности.

Рост прибыли связан в том числе с получением разовой неденежной бухгалтерской прибыли в размере 1,098 млрд долларов от продажи Vistara, объединившейся в ноябре с Air India.

Операционная прибыль авиаперевозчика выросла на 3,3% и составила 629 млн долларов.

Выручка увеличилась на 2,7% - до максимальных за всю историю 4,779 млрд долларов. Чистые расходы на топливо снизились на 9,8%, до 1,31 млн долларов.

Singapore Air вместе с дочерней авиакомпанией Scoot за третий финквартал перевезли рекордные для периода 10,2 млн пассажиров, что на 7,2% превысило показатель годовой давности. Загруженность рейсов снизилась до 87,2% с 88,2% годом ранее.

На конец декабря Singapore Air и Scoot выполняли пассажирские перелеты по 129 направлениям в 36 стран. Грузовые перелеты осуществлялись в 133 точки назначения в 37 государствах.

Air India Scoot Vistara Singapore Air Сингапур
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