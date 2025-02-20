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РФ за 9 месяцев 2024 года увеличила импорт из ОАЭ устриц, омаров и тунца в 3 раза до 100 т

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - РФ за 9 месяцев 2024 года импортировала из ОАЭ порядка 100 тонн рыбы и морепродуктов на $2,4 млн, в основном устриц, омаров и филе тунца. Таковы подсчеты аналитического центра Рыбного союза на основе данных таможенной статистики ОАЭ. Итоги по году в целом в этой статистике пока не приведены.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в натуральном выражении поставки увеличились в 3 раза, в стоимостном – в 3,5 раза.

Рыбный союз также сообщил, что основные позиции российского экспорта рыбы и морепродуктов в ОАЭ представлены крабами, икрой и рыбными консервами. За 9 месяцев прошлого года экспорт снизился на 6% до 0,5 тыс. тонн, но его стоимость выросла на 20% до $6 млн.

Однако доля рыбы и морепродуктов во взаимной торговле продукцией АПК пока мала. В импорте из ОАЭ она лишь 0,01% (в натуральном показателе), в экспорте из РФ – 0,5% в натуральном и 2% – в денежном выражении.

Рыбный союз ОАЭ АПК
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