Автозавод "Урал" ввел первый участок на новом конвейере

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) ввел участок сборки кабин на строящемся новом, втором конвейере. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области со ссылкой на генерального директора предприятия Павла Яковлева.

В пресс-службе автозавода "Интерфаксу" уточнили, что строительство здания нового автосборочного цеха завершено, заканчиваются работы по внутренней отделке бытовых помещений, параллельно ведется пуско-наладка оборудования.

Мощность второго конвейера составит 5,5 тыс. автомобилей в год, его выход на проектную мощность запланирован на второй квартал этого года, напоминает пресс-служба областного правительства.

Ранее со ссылкой на гендиректора автозавода сообщалось, что завершение строительства нового производственного корпуса было намечено на декабрь 2024 года, запуск - на первый квартал 2025 года.

"Наша задача – иметь сбалансированные технологии, которые позволят автозаводу выпускать в общей сложности не менее 25 тыс. автомобилей в год. Новый сборочный корпус будет состоять из производственной части, это одноэтажное здание со встроенными техническими и вспомогательными помещениями, и пристроенного четырехэтажного административно-бытового корпуса", - уточнял Яковлев.

Проект строительства нового сборочного корпуса реализуется при финансовой поддержке министерства промышленности и торговли РФ.

Автозавод "Урал" – крупный производитель грузовых автомобилей в РФ.