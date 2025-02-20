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НСПК полностью перешла на российские платежные HSM-модули

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") полностью перешла на HSM-модули отечественного производства. Об этом заявил директор департамента безопасности НСПК Артем Гутник в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

HSM (Hardware Security Module) – программно-аппаратный модуль, обеспечивающий защиту хранящихся в нем криптографических ключей, с помощью этих модулей осуществляются транзакции по платежным картам. Большинство устройств, которые использовались на российском рынке, поставлялись французской компанией Thales. После введения антироссийских санкций в 2022 году Thales ушла из РФ, аналогов ее продуктов в стране на тот момент не производилось.

"Мы прошли непростую историю с точки зрения, например, замены так называемых HSM, программно-аппаратных модулей безопасности. К слову сказать, сейчас компания НСПК полностью работает на отечественных", - сказал Гутник.

"Когда мы к этому вопросу подошли, мы поняли, что на рынке не существует решений, которые могли бы закрыть нашу потребность, как оператора платежных систем. Соответственно, мы с Банком России проделали колоссальную работу. То есть были созданы рабочие группы, где принимали участие компании финансовой отрасли, наши компании, Банк России. Только благодаря общим усилиям нам удалось решить такую сложную проблему", - добавил он.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

НСПК Национальная система платежных карт Банк России ЦБ РФ
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