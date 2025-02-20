Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в IV кв. сократилась на 37%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2024 года уменьшился на $5,302 млрд, или на 36,8%, до $9,097 млрд с $14,399 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за квартал упала до 28,1% с 44,0%, согласно данным Банка России.

В 2024 году задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, с $14,808 млрд. В 2023 году она сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

Таким образом, за эти три года задолженность снизилась на $10,862 млрд, или на 54,4% (в 2,2 раза).

По состоянию на 1 января 2025 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным за весь период наблюдения (данные ЦБ РФ приведены с 1 января 2012 года), так же, как и доля нерезидентов в российских евробондах.

Задолженность перед нерезидентами по российским евробондам была максимальной за эти 13 лет по состоянию на 1 октября 2013 года - $30,780 млрд (теперь она меньше в 3,4 раза), доля нерезидентов в общей задолженности - 1 июля 2022 года - 76,4% (сейчас она снизилась в 2,7 раза).