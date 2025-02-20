Число заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее прогноза

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 215,25 тыс. с 216,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 февраля, поднялось до 1,869 млн по сравнению с 1,845 млн неделей ранее.

При этом эксперты ожидали, что их число повысится до 1,87 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,85 млн.