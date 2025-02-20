Fannie Mae повысило прогноз по средним ставкам по ипотеке в США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В США средний размер ставок по 30-летней ипотеке в 2025 году составит 6,8% годовых, а в 2026 году снизится до 6,5%, показывает февральский прогноз ипотечного агентства Fannie Mae.

В январе агентство прогнозировало средние ставки на уровне 6,6% и 6,4% соответственно.

Аналитики Fannie Mae объясняют корректировку оценок поступающими статданными.

"Экономические данные, обнародованные с момента публикации нашего последнего прогноза, включая отчет о ВВП за четвертый квартал, данные рынка труда и индексы инфляции, указывают на сильный импульс экономики в начале 2025 года", - пишут они.

Кроме того, новый прогноз учитывает уже введенные 10%-ные пошлины на импорт в США китайских товаров, из-за которых прогноз годовых темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в текущем году был повышен до 2,8%, а базовых цен (Core CPI) - до 2,9%. Ранее рост обоих индексов оценивался в 2,5%. В 2026 году индексы вырастут на 2,5% и 2,3% соответственно, полагают в Fannie Mae.

"Чистое влияние тарифов на ставки по ипотечным кредитам пока неясно, и существуют вероятные сценарии, предполагающие как их рост, так и снижение, - отмечают аналитики. - Мы по-прежнему ожидаем волатильности ипотечных ставок на фоне реакции рынков на введение пошлин, поступающие экономические данные и изменения в фискальной политике".

В Fannie Mae ожидают, что продажи домов в 2025 году вырастут на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, а в 2026 году - на 6,1%, в том числе продажи жилья на вторичном рынке увеличатся на 2,9% и 6,7% соответственно. Число новостроек снизится на 1,7% в 2025 году, но увеличится на 3% в 2026 году.

Цены на жилые дома в 2025 году вырастут на 3,5%, а в 2026 году - на 1,7%, полагают в агентстве.