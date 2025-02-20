Две "дочки" "Русала" стали резидентами САР в Калининграде

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - МКООО "Юнайтед Компани Русал Силикон" и МКООО "Юнайтед Компани Русал Фойл" стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининграде.

Согласно данным ЕГРЮЛ, обе компании были зарегистрированы 19 февраля, "Юнайтед Компани Русал Силикон" - с уставным капиталом 900,36 млн рублей, "Юнайтед Компани Русал Фойл" - 239 тыс. рублей.

В конце 2023 года совет директоров En+ рассматривал редомициляцию United Company Rusal Silicone Limited (Кипр) и United Company Rusal Foil Limited (Кипр). Кроме них, готовились сменить юрисдикцию Aluminium Group Limited (Британские Виргинские острова), United Company Rusal IP Limited (Кипр) и Rounio Holding Limited (Кипр).

"Русал" в 2020 году прошел перерегистрацию с о.Джерси в САР на острове Октябрьский в Калининграде.