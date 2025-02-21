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Розничные продажи в Великобритании в январе выросли рекордными темпами с мая

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в январе увеличились на 1,7% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Рост показателя стал рекордным с мая прошлого года.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Bloomberg.

В декабре прошлого года, по уточненным данным, продажи понизились на 0,6%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Продажи в продовольственных магазинах в прошлом месяце подскочили на 5,6%, рекордными темпами с марта 2020 года. При этом реализация в непродовольственных магазинах сократилась на 1,3%, в том числе реализация одежды упала на 2,7%. Онлайн-продажи выросли на 2,4%, а продажи в универмагах не изменились относительно декабря.

В годовом выражении розничные продажи в Британии в январе повысились на 1%, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 0,6%. В декабре, согласно пересмотренным данным, данный показатель вырос на 2,8%, тогда как первоначально было объявлено о подъеме на 3,6%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в прошлом месяце увеличились на 2,1% относительно декабря и на 1,2% по сравнению с январем 2024 года.

Великобритания ONS
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