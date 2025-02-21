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Владимир Ресин допустил усиление тенденции поглощения малых застройщиков крупными

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшие годы может усилиться тенденция поглощения слабых застройщиков более успешными девелоперами, рассказал "Интерфаксу" депутат Госдумы, бывший глава стройкомплекса Москвы Владимир Ресин.

"В условиях текущей экономической ситуации, когда доступ к финансированию для небольших застройщиков ограничен, крупные компании могут начать активно поглощать более слабых игроков. Это естественный процесс, который мы уже наблюдаем в других отраслях", - сказал Ресин.

Он подчеркнул, что банки, которые сейчас активно участвуют в финансировании строительных проектов, могут стать ключевыми игроками в этом процессе: "Они могут либо реструктуризировать долги застройщиков, либо сами стать владельцами недвижимости, чтобы минимизировать свои риски".

По его ожиданиям, в ближайшие годы усилится процесс поглощения мелких застройщиков крупными.

"Это может быть как поглощение, так и формирование новых партнерств. Крупные корпорации заинтересованы в расширении своего присутствия на рынке, особенно в регионах. Поглощение небольших застройщиков позволяет им получить доступ к новым земельным участкам, проектам и клиентской базе", - добавил Ресин.

Владимир Ресин
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