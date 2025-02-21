Структура "Русснефти", выступающая стороной форварда на пакет "префов" НК, редомицилировалась в РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Структура "Русснефти" – кипрская Russneft Cyprus Limited – редомицилировалась в РФ.

По данным ЕГРЮЛ, 20 февраля компания была зарегистрирована как МКООО "Русснефть Сайпрус" в САР Калининграда. Уставный капитал – почти 176 тыс. рублей.

"Русснефть" в отчетности за 2023 год сообщала, что Russneft Cyprus Ltd. выступает стороной форвардного контракта по выкупу в 2026 году пакета привилегированных акций материнской компании, а также стороной валютно-процентного свопа в течение срока действия соглашения. К приобретению должны быть представлены 33 млн 240 тыс. 827 штук "префов" (почти 34% от их общего числа). Их выкуп на середину прошлого года "Русснефть" оценивала в 21,12 млрд рублей. Гарантия по форварду на выкуп привилегированных акций "Русснефти" в размере 72 млрд руб. обеспечена самой НК и ее рядом дочерних компаний.

В том же документе "Русснефть" отмечала, что кипрская структура в течение 2023 года выкупала у миноритариев другие "префы" с дальнейшим их аннулированием.

Согласно данным на середину 2024 года, "Русснефть" напрямую контролировала 21% уставного капитала Russneft Cyprus Ltd, при этом данная доля составляла 100% голосующих акций. В актуальном списке аффилированных лиц, на 31 декабря прошлого года, сообщается, что кипрская структура принадлежала к той же группе лиц, что и "Русснефть", а прямой контроль самой НК в ней превышал 20%.

Уставный капитал "Русснефти" состоит из 392 млн 152 тыс. акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая: из них 294 млн 120 тыс. – обыкновенные акции, 98 млн 32 тыс. – привилегированные. Структуру владельцев "префов", по которым эмитент исключительно выплачивает дивиденды, НК в настоящее время не раскрывает.



