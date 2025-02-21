Поиск

Структура "Русснефти", выступающая стороной форварда на пакет "префов" НК, редомицилировалась в РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Структура "Русснефти" – кипрская Russneft Cyprus Limited – редомицилировалась в РФ.

По данным ЕГРЮЛ, 20 февраля компания была зарегистрирована как МКООО "Русснефть Сайпрус" в САР Калининграда. Уставный капитал – почти 176 тыс. рублей.

"Русснефть" в отчетности за 2023 год сообщала, что Russneft Cyprus Ltd. выступает стороной форвардного контракта по выкупу в 2026 году пакета привилегированных акций материнской компании, а также стороной валютно-процентного свопа в течение срока действия соглашения. К приобретению должны быть представлены 33 млн 240 тыс. 827 штук "префов" (почти 34% от их общего числа). Их выкуп на середину прошлого года "Русснефть" оценивала в 21,12 млрд рублей. Гарантия по форварду на выкуп привилегированных акций "Русснефти" в размере 72 млрд руб. обеспечена самой НК и ее рядом дочерних компаний.

В том же документе "Русснефть" отмечала, что кипрская структура в течение 2023 года выкупала у миноритариев другие "префы" с дальнейшим их аннулированием.

Согласно данным на середину 2024 года, "Русснефть" напрямую контролировала 21% уставного капитала Russneft Cyprus Ltd, при этом данная доля составляла 100% голосующих акций. В актуальном списке аффилированных лиц, на 31 декабря прошлого года, сообщается, что кипрская структура принадлежала к той же группе лиц, что и "Русснефть", а прямой контроль самой НК в ней превышал 20%.

Уставный капитал "Русснефти" состоит из 392 млн 152 тыс. акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая: из них 294 млн 120 тыс. – обыкновенные акции, 98 млн 32 тыс. – привилегированные. Структуру владельцев "префов", по которым эмитент исключительно выплачивает дивиденды, НК в настоящее время не раскрывает.


Русснефть Russneft Cyprus Limited
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поручил проработать преференции для производителей РФ, не нарушая нормы ВТО

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

В России рассмотрят возможное предложение Boeing возобновить закупки российского титана

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Биржевые цены на Аи-95 снизились за неделю на 3,15%, на Аи-92 – на 3,72%

Рубль на "Мосбирже" заметно дорожает к юаню

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к бывшему VTB Bank Europe на 1,8 млрд руб

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Минсельхоз России не фиксирует существенного подорожания хлеба

Brent подешевела до $76,38 за баррель

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей

ЦБ посчитал реальным к концу года привлечь в программу долгосрочных сбережений 500-750 млрд рублей
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2181 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5890 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });