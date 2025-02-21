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Глава совета директоров Alcoa Уильямс покинет пост после годового собрания акционеров

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров американской алюминиевой компании Alcoa Стивен Уильямс не будет переизбираться в этот орган на годовом собрании акционеров в 2025 году, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Уильямс направил Alcoa соответствующее уведомление 20 февраля. Его решение не связано с какими-либо разногласиями с советом директоров или компанией, отмечается в сообщении.

Он продолжит возглавлять коллективный орган до окончания годового собрания. После этого состав совета директоров будет уменьшен до 11 с 12 человек.

Уильямс входит в совет директоров Alcoa с момента ее отделения от Arconic в 2016 году, в том числе в качестве председателя - с 2021 года.

"Стив сыграл одну из ключевых ролей в трансформации Alcoa с момента запуска в одну из ведущих мировых не диверсифицированных алюминиевых апстрим-компаний, - заявил президент и главный исполнительный директор компании Уильям Оплингер. - От лица всего совета директоров и всех сотрудников Alcoa мы благодарим Стива за его выдающийся труд, лидерство и ценный вклад в последние восемь лет".

Alcoa SEC США Стивен Уильямс
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