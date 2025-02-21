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Глава ФРБ Сент-Луиса не исключил одновременного ускорения инфляции и ослабления рынка труда в США

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем не исключает возможность сценария, при котором рынок труда в США будет ослабевать, а инфляция ускоряться.

При этом его базовый сценарий предполагает продолжающееся замедление роста цен и возвращение инфляции к определенному ФРС целевому уровню 2% при одновременном приближении к полной занятости.

Он предусматривает сохранение несколько ограничительной денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому показателю, сказал Мусалем, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Для этого сценария крайне важно закрепление инфляционных ожиданий", - добавил он, отметив, что ожидания, связанные с будущим ростом цен, пока повышаются.

"Рыночные показатели и некоторые опросы свидетельствуют, что краткосрочные инфляционные ожидания заметно выросли за последние три месяца, а опрос Мичиганского университета указывает на некоторое укрепление долгосрочных ожиданий в отношении потребительской инфляции", - пояснил Мусалем.

Альтернативный сценарий предполагает стабилизацию инфляции на повышенном уровне или даже ее ускорение при одновременном ослаблении рынка труда.

Его драйверами могут стать введение новых пошлин на импорт и изменение иммиграционной политики в США, которые, как считается, способны привести к росту цен, снижению совокупного спроса, и возможно, сокращению занятости.

Такое повышение цен можно проигнорировать при наличии уверенности в кратковременном и ограниченном характере его влияния на инфляцию, полагает Мусалем.

Если же повышенная инфляция будет демонстрировать устойчивость или долгосрочные инфляционные ожидания будут расти, то может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной политики.

Отвечая на вопросы журналистов после своего выступления, Мусалем сказал, что рассматриваемый им альтернативный сценарий не соответствует критериям стагфляции, характеризующейся как период слабого экономического роста при высоком уровне безработицы и повышающихся ценах.

"Существует вероятность того, что инфляция будет оставаться высокой, а экономическая активность ослабнет, - сказал он. - Но я не стал бы называть это стагфляцией".

Мусалем рассматривает ситуацию с умеренным темпом экономического роста при инфляции в диапазоне 2,5-3%.

По его словам, стагфляция наступит в случае "более широкого расхождения" между показателями занятости и инфляции.

США ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем
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