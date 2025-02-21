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Рынок акций РФ в пятницу просел к 3280п по индексу МосБиржи на новостях из Кремля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после известий из Кремля, что никакой конкретики по возможной встрече президентов РФ и России пока нет; фактором давления также выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent откатился к $75 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 3280 пунктов после утреннего роста к 3320 пунктам; лидерами снижения выступили акции ПАО "Группа Астра" (-3%), "Мосбиржи" (-2,3%) и "Норникеля" (-2,1%), при этом выросли бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3283,29 пункта (-0,3%, минимум сессии - 3258,82 пункта), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,1676 руб. (-34,27 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,1-5,6%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,14 рубля.

РТС Мосбиржа
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