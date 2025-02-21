Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась во II декаде февраля до 21,06%
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде февраля 2025 года снизилось до 21,06% с 21,44% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Эта индикативная ставка достигла абсолютного максимума 22,28% во второй декаде декабря 2024 года, накануне рассмотрения советом директоров регулятора вопроса о ключевой ставке, которую он неожиданно для участников рынка сохранил на прежнем уровне (21,0%), прервав череду ее повышений.
Таким образом, за прошедшие два месяца эта усредненная максимальная ставка снизилась на 1,22 процентного пункта (п.п.) и приблизилась к действующей ключевой ставке, которая при очередном пересмотре советом директоров регулятора 14 февраля осталась на прежнем уровне.
Банки снижали средние максимальные ставки всех категорий вкладов по срочности, в результате теперь все они ниже ключевой ставки (только средняя ставка депозитов на сроки от 181 дня до года в первой декаде февраля была выше).
|Срок вклада
|Ставка II дек. февр.
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 2 мес.
|До 90 дн.
|19,32
|-0,36
|-0,36
|-1,31
|91-180 дн.
|20,28
|-0,33
|-0,50
|-1,43
|181 дн. - 1 год
|20,67
|-0,54
|-0,58
|-1,13
|свыше 1 года
|18,89
|-0,47
|-0,69
|-1,71
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта-банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.