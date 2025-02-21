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Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась во II декаде февраля до 21,06%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде февраля 2025 года снизилось до 21,06% с 21,44% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Эта индикативная ставка достигла абсолютного максимума 22,28% во второй декаде декабря 2024 года, накануне рассмотрения советом директоров регулятора вопроса о ключевой ставке, которую он неожиданно для участников рынка сохранил на прежнем уровне (21,0%), прервав череду ее повышений.

Таким образом, за прошедшие два месяца эта усредненная максимальная ставка снизилась на 1,22 процентного пункта (п.п.) и приблизилась к действующей ключевой ставке, которая при очередном пересмотре советом директоров регулятора 14 февраля осталась на прежнем уровне.

Банки снижали средние максимальные ставки всех категорий вкладов по срочности, в результате теперь все они ниже ключевой ставки (только средняя ставка депозитов на сроки от 181 дня до года в первой декаде февраля была выше).

Срок вкладаСтавка II дек. февр.Изм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 2 мес.
До 90 дн.19,32-0,36-0,36-1,31
91-180 дн.20,28-0,33-0,50-1,43
181 дн. - 1 год20,67-0,54-0,58-1,13
свыше 1 года18,89-0,47-0,69-1,71

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Почта-банка, Московского кредитного банка, ТБанка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

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