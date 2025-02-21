"СИБУР во II квартале начнет строительство фабрики катализаторов для нефтехимии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "СИБУР" начнет строительство фабрики катализаторов для нефтехимии во втором квартале текущего года, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Проект позволит объединить разработку и выпуск этих спецкомпонентов на одной площадке, производство станет первым в России и странах СНГ, выпускающим все типы катализаторов полимеризации, необходимых для получения наиболее востребованных синтетических материалов - полиэтилена и полипропилена.

Общий объем выпускаемых катализаторов составит более 1 тыс. тонн в год, что позволит обеспечить технологическую независимость производства базовых полимеров в России, а также создаст возможности для поставок катализаторов в близлежащие регионы. Объем производства полиэтилена и полипропилена в 2024 году в России и странах СНГ был равен 7,9 млн тонн. С учетом уже реализуемых "СИБУРом" и другими компаниями инвестиционных проектов, к 2030 году этот показатель может вырасти более чем вдвое.

К настоящему моменту полностью завершена разработка проектной документации для строительства первой линии – производства хромовых катализаторов.

Производство катализаторов будет расположено в непосредственной близости от флагманского научно-исследовательского центра "СИБУРа", запуск которого планируется в 2026 году. "Синергия с научной инфраструктурой и производственными компетенциями "Казаньоргсинтеза" позволит ускорить процесс исследований и разработок в области катализаторов и инновационных материалов, и эффективно масштабировать их от пробирки до промышленных мощностей. Вместе с Центром пилотирования технологий, запущенным в Тобольске и специализирующимся на испытаниях катализаторов и новых марок базовых полимеров, это обеспечит технологическую независимость всей цепочки их разработки и производства", - отмечают в "СИБУРе".

Катализаторы – это ключевой компонент в нефтехимической отрасли. Более 50% известных полимеров производят с использованием каталитических систем, что позволяет обеспечивать широкий марочный ассортимент полимеров для разных отраслей – транспорт, строительство, сельское хозяйство, медицина, пищевая промышленность, товары народного потребления. На данный момент значительная часть катализаторов для производства базовых полимеров закупается в дружественных странах. Целью "СИБУРа" является до 2030 года локализация их производства по технологиям, разработанным ведущими научными организациями страны, в том числе МГУ и институтами РАН, в рамках государственных программ грантовой поддержки практико-ориентированных исследований, востребованных индустриальными партнерами.

Первыми в рамках проекта будут построены мощности по производству хромовых катализаторов. Этот тип катализаторов используется на "Казаньоргсинтезе", "ЗапСибНефтехиме", а в перспективе будет применяться и на Амурском газохимическом комплексе. Хромовые катализаторы незаменимы при производстве пленочных и выдувных марок полиэтилена, используемых в том числе для производства канистр, флаконов, топливных баков. Завершение строительства и запуск производства ожидается в 2027 году.

В дальнейшем будут построены еще пять технологических линий, которые обеспечат выпуск двух типов металлоценовых катализаторов и двух типов титановых катализаторов. На шестой технологической линии будет запущено производство силикагеля, используемого в качестве носителя для каталитических систем. Основной объем технологического оборудования для организации работы фабрики будет локализован.