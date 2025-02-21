Денежная масса в РФ в январе сократилась на 0,6%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в январе 2025 года в соответствии с сезонными закономерностями сократилась на 666,1 млрд рублей, или на 0,6%, до 116,590 трлн рублей, после роста в декабре на 5,6%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

При этом годовой темп прироста денежной массы не изменился - на 1 февраля 2025 года, как и месяцем ранее, составил 19,2%.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х) в январе уменьшилась на 0,1% после роста в декабре на 4,3%. Годовой темп ее прироста за январь возрос до 15,5% с 15,0%.

ЦБ отмечает, что вклад требований банковской системы к организациям и домашним хозяйствам в прирост широкой денежной массы с исключением валютной переоценки по-прежнему остается определяющим.

В январе годовой вклад требований банковской системы к экономике составил 18,9 трлн рублей и был меньше аналогичного показателя в предыдущем месяце (20,3 трлн рублей). Годовой прирост требований к домашним хозяйствам снизился до 3,1 трлн рублей, объем требований к организациям также был ниже и составил 15,8 трлн рублей.

В январе годовой вклад чистых требований органов государственного управления в прирост денежной массы оставался положительным и увеличился до 3,3 трлн рублей, что превышает показатель предыдущего месяца (2,5 трлн рублей).

Вклад чистых иностранных активов Банка России и кредитных организаций в годовую динамику денежной массы по-прежнему был отрицательным (-3,7 трлн рублей).

Наличные деньги в обращении (М0) за январь сократились на 466,7 млрд рублей, или на 2,7%, до 16 трлн 807,3 млрд рублей после роста в декабре на 3,2%. В годовом сопоставлении на 1 февраля 2025 года их объем возрос на 0,3%, месяцем ранее годовые темпы составляли 0,8%.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 февраля обновила абсолютно минимальный уровень, снизившись до 14,4% с 14,7% месяцем ранее.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.