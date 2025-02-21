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FATF оставила без изменений статус РФ, включила в "серый" список Лаос и Непал

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) не изменила статус России - ее членство в группе приостановлено, Лаос и Непал включены в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.

Пленарная неделя группы проходила с 17 по 21 февраля в Париже.

Одновременно из "серого списка" были исключены Филиппины.

Теперь в список входит 25 юрисдикций: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Непал, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Хорватия, ЮАР.

Cписок высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, остался без изменений, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.

FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года. После, в июне 2023 года и октябре 2024 года, статус России был сохранен. При этом страна не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках организации.

Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.

FATF Россия Лаос Непал
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