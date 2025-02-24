Поиск

Сборы за платный проезд по Манхэттену в январе составили $48,6 млн

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Нью-Йорка собрали с автомобилистов $48,6 млн за первый месяц действия ограничений на въезд в перегруженные части города, пишет New York Times.

Программа, призванная ускорить проезд по Манхэттену в часы пиковой нагрузки, а также привлечь средства для развития общественного транспорта, была запущена 5 января.

В Департаменте транспорта Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority - MTA) ожидали, что на первом этапе программа будет приносить бюджету города в среднем $40 млн в месяц.

Сборы января пойдут на оплату расходов, понесенных в связи с установкой камер и других элементов системы оплаты проезда, а также на проекты по улучшению экологической среды и развитию общественного транспорта Нью-Йорка, сказал главный финансовый директор MTA Джай Патель.

Будущее программы пока неясно. Президент США Дональд Трамп, ранее утверждавший, что взимание платы за проезд повредит местному бизнесу, на прошлой неделе приказал Министерству транспорта отозвать федеральное разрешение на реализацию программы. MTA подал иск, чтобы препятствовать такому решению.

Данные о полученных доходах могут укрепить аргументы департамента в пользу сохранения сбора. Количество автомобилей, въезжающих в зону пробок, которая тянется от 60-й улицы Манхэттена до его южной оконечности, уже значительно сократилось. Ускорилось движение по особо загруженным дорогам, мостам и туннелям.

21 февраля губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул встретилась с президентом Трампом, чтобы отстоять введение платы за проезд. В числе ее аргументов, помимо улучшения транспортной ситуации, были отмечены рост аренды коммерческих офисов, посещаемости Бродвея и пешеходного движения в зоне платного проезда. Хокул также представила результаты недавнего опроса, согласно которым большинство водителей, часто посещающих Манхэттен, поддерживают введение платы за проезд.

Сбор за проезд по южной части Манхэттена с 5:00 до 21:00 в будние дни и с 9:00 до 21:00 в выходные составляет от $9 в день за легковой автомобиль, от $14,4 за небольшой грузовик и от $21,6 за более крупный транспорт. К 2028 году планируется повысить тариф для большинства автомобилей до $12, а к 2031 году - до $15.

Дональд Трамп Кэти Хокул Манхэттен Нью-Йорк США MTA Джай Патель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

"Ак барс", "Уралсиб", "Точка" и "Синара" с 17 марта будут отключены от SWIFT

Под санкции ЕС подпали руководители "ОАК", "Алмаз-Антея" и "Туламашзавода"

ЕС вводит усиленные ограничения на поставку 53 компаниям товаров двойного назначения

ЕС решил дополнить экспортные ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов РФ

ЕС решил дополнить экспортные ограничения, касающиеся нефтегазовых проектов РФ

Подкомиссия по устойчивости экономики скоро рассмотрит отрасль удобрений и рыболовство

ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

ЕС впервые вводит ограничения против нероссийских финорганизаций, использующих СПФС

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });