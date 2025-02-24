Сборы за платный проезд по Манхэттену в январе составили $48,6 млн

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти Нью-Йорка собрали с автомобилистов $48,6 млн за первый месяц действия ограничений на въезд в перегруженные части города, пишет New York Times.

Программа, призванная ускорить проезд по Манхэттену в часы пиковой нагрузки, а также привлечь средства для развития общественного транспорта, была запущена 5 января.

В Департаменте транспорта Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority - MTA) ожидали, что на первом этапе программа будет приносить бюджету города в среднем $40 млн в месяц.

Сборы января пойдут на оплату расходов, понесенных в связи с установкой камер и других элементов системы оплаты проезда, а также на проекты по улучшению экологической среды и развитию общественного транспорта Нью-Йорка, сказал главный финансовый директор MTA Джай Патель.

Будущее программы пока неясно. Президент США Дональд Трамп, ранее утверждавший, что взимание платы за проезд повредит местному бизнесу, на прошлой неделе приказал Министерству транспорта отозвать федеральное разрешение на реализацию программы. MTA подал иск, чтобы препятствовать такому решению.

Данные о полученных доходах могут укрепить аргументы департамента в пользу сохранения сбора. Количество автомобилей, въезжающих в зону пробок, которая тянется от 60-й улицы Манхэттена до его южной оконечности, уже значительно сократилось. Ускорилось движение по особо загруженным дорогам, мостам и туннелям.

21 февраля губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул встретилась с президентом Трампом, чтобы отстоять введение платы за проезд. В числе ее аргументов, помимо улучшения транспортной ситуации, были отмечены рост аренды коммерческих офисов, посещаемости Бродвея и пешеходного движения в зоне платного проезда. Хокул также представила результаты недавнего опроса, согласно которым большинство водителей, часто посещающих Манхэттен, поддерживают введение платы за проезд.

Сбор за проезд по южной части Манхэттена с 5:00 до 21:00 в будние дни и с 9:00 до 21:00 в выходные составляет от $9 в день за легковой автомобиль, от $14,4 за небольшой грузовик и от $21,6 за более крупный транспорт. К 2028 году планируется повысить тариф для большинства автомобилей до $12, а к 2031 году - до $15.