Россия кратно нарастит выпуск новых материалов на базе редкоземельных металлов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия планирует кратно нарастить объем выпуска высокотехнологичных материалов на базе редких и редкоземельных металлов (РЗМ), заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию индустрии редких и редкоземельных металлов.

Чтобы нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов, в этом году запущен национальный проект технологического лидерства "Новые материалы и химия", напомнил президент.

"В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку, вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно", - сказал Путин.

"Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития стран и качество жизни граждан", - подчеркнул он.

На решение поставленных задач по росту выпуска такой продукции важно нацелить все инструменты и механизмы развития, отметил президент.