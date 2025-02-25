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ФРС может предпочесть краткосрочные бумаги, когда возобновит покупку активов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США может покупать больше краткосрочных бумаг в среднесрочной перспективе, чтобы состав активов в портфеле Федрезерва лучше отражал реальный объем размещений гособлигаций различной дюрации, заявила на мероприятии в Лондоне президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан.

Сейчас ФРС сокращает объем активов на своем балансе, который оценивается в $6,8 трлн. Активы главным образом состоят из гособлигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Ежемесячно регулятор снижает свой баланс примерно на $60 млрд (включая гособлигации на $35 млрд) за счет отказа от реинвестирования средств, получаемых от погашения имеющихся бумаг.

"Хотя я считаю целесообразным нейтральное сочетание покупок по отношению к объему размещений в долгосрочной перспективе, на среднесрочном горизонте было бы разумным увеличить объем покупок ценных бумаг с более короткими сроками погашения, чтобы быстрее добиться нейтрального баланса активов в портфеле ФРС", - сказала Логан.

Логан ранее управляла активами Федрезерва, работая в ФРБ Нью-Йорка.

Глава ФРБ Далласа в 2025 году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) и получит его в 2026 году.

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