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Энергетики призвали руководство ЕС снизить налоги на электроэнергию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Властям Евросоюза необходимо снизить или отменить налоги на электричество для повышения конкурентоспособности проблемных отраслей, полагают руководители двух крупных энергетических компаний региона.

ЕС нужно срочно принять меры для отмены введенных в разное время электроэнергетических налогов и сборов, заявил главный исполнительный директор испанской Iberdrola Игнасио Галан. Об этом пишет Financial Times. По словам Галана, в США на эти выплаты приходится 10% потребительского счета, а в Испании их доля может быть около 40%.

Евросоюзу нужно найти способ уравнять их с показателями Штатов, считает Галан.

Глава португальской EDP Мигель Стилвелл д'Андраде отмечает, что ЕС необходимо "упростить то, что идет в счет за энергию для потребителей".

По его мнению, властям удобно собирать налоги через счета за электричество, поскольку за уклонение от уплаты последует отключение от сети. При этом дополнительные сборы могут быть "во многих местах самой крупной частью счета".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в январе пообещали принять меры для снижения энергетических налогов.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен EDP Iberdrola Игнасио Галан Мигель Стилвелл д'Андраде
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