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Нацбанк Молдавии в 2025 году ожидает ускорения инфляции до 7,3%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Нацбанк Молдавии в 2025 году ожидает роста инфляции до 7,3% с 7% в 2024 году.

"Годовой уровень инфляции в первом квартале текущего года будет иметь тенденцию к росту. В дальнейшем он будет непрерывно снижаться до третьего квартала 2026 года и незначительно возрастет в конце прогнозного горизонта (четвертый квартал 2026 года). Прогноз инфляции был пересмотрен. Среднегодовая инфляция составит 7,3% в 2025 году и 4,7% в 2026 году", - говорится в отчете Нацбанка.

Годовой уровень инфляции в прогнозном периоде достигнет максимума в 8,5% в первом квартале 2025 года и минимума в 4,3% в третьем квартале 2026 года.

Среднегодовой рост цен на продовольственные товары составит 7,1% в 2025 году и 3,2% в 2026 году.

Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения был обусловлен в основном ростом тарифа на сетевой газ в четвертом квартале 2024 года, ростом ряда тарифов с начала 2025 года (на электроэнергию, центральное отопление и горячее водоснабжение), более высокой траекторией импортируемой инфляции, более высоким прогнозом импортных цен на природный газ, более высоким уровнем цен на продовольствие на международном рынке, а также пересмотром влияния акцизов, поясняется в документе.

С другой стороны, пересмотр прогноза в сторону повышения смягчили такие факторы, как ожидаемое существенное снижение совокупного спроса, ожидаемая более низкая траектория импортируемой инфляции в первой половине следующего года, ожидаемый более низкий уровень мировых цен на продовольствие в первом квартале 2025 года, а также более низкий прогноз мировых цен на нефть.

Целевым ориентиром Нацбанка Молдавии является уровень инфляции в 5% плюс-минус 1,5 п.п. В октябре прошлого года Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2025 год с 4,6% до 5,3%.

Инфляция в Молдавии в январе 2025 года составила 2,8% (после роста на 1% за декабрь 2024 года). Годовая инфляция в январе (по сравнению с январем прошлого года) подскочила до 9,1% с 7% в декабре. Резкий рост цен в основном вызван увеличением тарифов на отопление, газ и электроэнергию. Кроме того, заметно подорожали продукты и медикаменты.

5 февраля Нацбанк Молдавии второй раз с начала года повысил ставку рефинансирования - до 6,5% с 5,6% годовых, 13 января регулятор на внеплановом заседании повышал ставку на 2 процентных пункта - с 3,6% до 5,6% годовых.

Инфляция в Молдавии в 2024 году ускорилась до 7% с 4,2% в 2023 году. В 2022 году показатель составил рекордные 30,2%.

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