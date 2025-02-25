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Корпоративное кредитование снизилось в январе на 1,2% из-за притока бюджетных средств

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Корпоративный кредитный портфель банков ускорил падение в январе – минус 1,2% против 0,2% в декабре, однако данные за эти месяцы недостаточно показательны из-за сезонности и разовых факторов, чтобы с уверенностью говорить об устойчивом снижении темпов роста корпоративных кредитов. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Рублевые кредиты снизились в январе на 1,5% или на 1,1 трлн рублей (+0,7 трлн руб., +1% в декабре). На их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием. Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился, отмечает ЦБ.

Валютные кредиты умеренно выросли, на 0,1 трлн рублей в рублевом эквиваленте (+0,9%), после существенного сокращения в декабре на 0,9 трлн рублей (-6,5%).

"С учетом того, что данные за декабрь и январь недостаточно показательны из за сезонности и разовых факторов, пока трудно с уверенностью говорить об устойчивом снижении темпов роста корпоративных кредитов. Однако этому должны способствовать жесткие денежно-кредитные условия (ДКУ). Кроме того, банкам необходимо поддерживать достаточность капитала и восстанавливать надбавки (при этом возможности по пополнению капитала ограничены). Тем не менее речи о кредитном сжатии не идет – лишь о нормализации темпов роста", - отмечает ЦБ.

По данным Банка России, годовые темпы прироста корпоративного кредитного портфеля по итогам января составили 16,5%.

ЦБ РФ Банк России
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