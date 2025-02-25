Inditex планирует построить новую штаб-квартиру в Барселоне

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, намерена построить новый комплекс зданий в Барселоне, где будут размещаться штаб-квартиры ряда брендов, входящих в группу.

Как говорится в пресс-релизе компании, комплекс будет расположен в районе Сант-Андриа де Бесос и будет рассчитан на 1,5 тысячи сотрудников. Сюда переведут операции в сфере дизайна одежды, коммерческого руководства и онлайн-продаж брендов Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Lefties.

Сейчас эти операции осуществляются из города Тордера, находящегося неподалеку от Барселоны. Ожидается, что этот комплекс также получит новые инвестиции и сосредоточится исключительно на логистике.

За последние 12 месяцев капитализация Inditex выросла почти на 27%, до 161,3 млрд евро.