Поиск

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Акции Европы преимущественно выросли во вторник
Фото: Cate Gillon/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили умеренным ростом торги во вторник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,15%, до 554,2 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,11%, итальянский FTSE MIB - 0,63%, испанский IBEX 35 - 0,8%. Тем временем германский DAX снизился на 0,07%, французский CAC 40 - на 0,49%.

Инвесторы анализировали статданные, отчетность компаний, новые заявления президента США Дональда Трампа относительно пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады, а также сообщения о намерении Белого дома ужесточить ограничения для полупроводникового сектора Китая.

В центре внимания также остается процесс формирования коалиций между партиями, победившими на выборах в германский Бундестаг, от результатов которого будет зависеть эффективность проведения экономических реформ в стране.

Рыночная стоимость Rheinmetall повысилась на 0,15% после сообщений о межпартийных переговорах об ускорении утверждения финансирования обороны Германии на сумму 200 млрд евро.

Акции других представителей ВПК также выросли, включая QinetiQ (+1,3%), Saab AB (+3,5%), BAE Systems (+4,7%), Leonardo (+2,5%), Thales (+2%).

Капитализация Renault снизилась на 0,7% после того, как агентство Jefferies понизило рекомендацию для бумаг компании с "покупать" до "держать", сославшись на слабость ее результатов в 2024 году и прогноза на 2025 год.

Тем временем другие европейские автопроизводители завершили сессию в плюсе: бумаги Volkswagen подорожали на 2,5%, Mercedes-Benz - на 1,8%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,8%.

Цена бумаг Smith & Nephew Plc подскочила на 6,1%. Британская компания, специализирующаяся на медицинских технологиях, увеличила доналоговую прибыль в 2024 году до $498 млн с $290 млн годом ранее, а выручка повысилась до $5,81 млрд с $5,55 млрд.

Лидерами роста в составе Stoxx 600 стали акции финской Orion Oyj, подорожавшие на 7,5%, и бумаги португальской нефтегазовой компании Galp Energia, выросшие в цене на 6,8% после того, как она сообщила о положительных результатах геологоразведочных работ на шельфе Намибии.

Сильнее всего снизилась капитализация SIG Group (-13,9%), Swissquote Group (-7,5%) и Siemens Energy (-7,3%).

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Краудлендинг-платформа JetLend анонсировала IPO на "СПБ бирже"

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

Биткойн упал до минимума с ноября

Биткойн упал до минимума с ноября

Минфин поддержал поправки об обязательном раскрытии тарифов на денежные переводы

Минфин поддержал поправки об обязательном раскрытии тарифов на денежные переводы

"АвтоВАЗ" ждет ускорения снижения продаж Lada в феврале

"АвтоВАЗ" ждет ускорения снижения продаж Lada в феврале

Энергетики призвали руководство ЕС снизить налоги на электроэнергию

Французский инфраструктурный холдинг Vinci ушел из России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5910 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });