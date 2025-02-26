Акции Европы преимущественно выросли во вторник

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили умеренным ростом торги во вторник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,15%, до 554,2 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,11%, итальянский FTSE MIB - 0,63%, испанский IBEX 35 - 0,8%. Тем временем германский DAX снизился на 0,07%, французский CAC 40 - на 0,49%.

Инвесторы анализировали статданные, отчетность компаний, новые заявления президента США Дональда Трампа относительно пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады, а также сообщения о намерении Белого дома ужесточить ограничения для полупроводникового сектора Китая.

В центре внимания также остается процесс формирования коалиций между партиями, победившими на выборах в германский Бундестаг, от результатов которого будет зависеть эффективность проведения экономических реформ в стране.

Рыночная стоимость Rheinmetall повысилась на 0,15% после сообщений о межпартийных переговорах об ускорении утверждения финансирования обороны Германии на сумму 200 млрд евро.

Акции других представителей ВПК также выросли, включая QinetiQ (+1,3%), Saab AB (+3,5%), BAE Systems (+4,7%), Leonardo (+2,5%), Thales (+2%).

Капитализация Renault снизилась на 0,7% после того, как агентство Jefferies понизило рекомендацию для бумаг компании с "покупать" до "держать", сославшись на слабость ее результатов в 2024 году и прогноза на 2025 год.

Тем временем другие европейские автопроизводители завершили сессию в плюсе: бумаги Volkswagen подорожали на 2,5%, Mercedes-Benz - на 1,8%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,8%.

Цена бумаг Smith & Nephew Plc подскочила на 6,1%. Британская компания, специализирующаяся на медицинских технологиях, увеличила доналоговую прибыль в 2024 году до $498 млн с $290 млн годом ранее, а выручка повысилась до $5,81 млрд с $5,55 млрд.

Лидерами роста в составе Stoxx 600 стали акции финской Orion Oyj, подорожавшие на 7,5%, и бумаги португальской нефтегазовой компании Galp Energia, выросшие в цене на 6,8% после того, как она сообщила о положительных результатах геологоразведочных работ на шельфе Намибии.

Сильнее всего снизилась капитализация SIG Group (-13,9%), Swissquote Group (-7,5%) и Siemens Energy (-7,3%).