Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Nasdaq потерял 1,35%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги во вторник: Dow Jones слабо вырос, S&P 500 умеренно снизился, а Nasdaq Composite упал на 1,35%, вступив в фазу коррекции - то есть потерял более 10% с последнего пика.

Во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в феврале упал до 98,3 пункта.

Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта.

"Рынки внезапно начали снижаться на опасениях замедления роста. Но ведь все беспокоились о слишком сильном росте и ускорении инфляции еще пару недель назад, - отметили аналитики Bespoke Investment Group. - Мы также хотели бы отметить, что три из пяти отчетов о производственной активности Федрезерва, опубликованных в феврале, указали на рост. Так что не все новости негативные. Экономический прогноз остается неопределенным, но разве это не обычная картина?".

Также негативным фактором для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Акции Home Depot Inc. подорожали на 2,8%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта увеличил прибыль и выручку в минувшем финквартале сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Zoom Communications (бывшая Zoom Video Communications) упала на 8,5%, хотя компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 23%, выручку - на 3,3%.

Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper получил чистый убыток в четвертом квартале 2024 года, при этом нарастил выручку сильнее ожиданий аналитиков. Котировки бумаг компании выросли на 2,4%.

Рыночная стоимость Cleveland-Cliffs снизилась на 3,2%. Американская сталелитейная компания в четвертом квартале увеличила чистый убыток почти втрое и сократила выручку, однако руководство компании ожидает существенного улучшения ситуации в 2025 году.

Капитализация оператора сотовых вышек American Tower подскочила на 6,1% после того, как компания спрогнозировала рост чистой прибыли на треть в 2025 году.

Акции Planet Fitness подешевели на 9,2%. Прибыль сети фитнес-центров в четвертом квартале превзошла ожидания рынка, но прогноз на текущий год оказался хуже консенсуса Уолл-стрит.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,37% и составил 43621,16 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,47% - до 5955,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,35% и составил 19026,39 пункта.