Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,45%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, носят смешанный и неоднозначный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 0,45% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3340,99 пункта (+0,45%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,4%.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,4%), "Магнита" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Русала" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Полюса" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели ценные бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,1%, "префы" потеряли в цене 0,9%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает возможным быстро найти решение украинского конфликта, но не исключил, что потребуется больше времени. "Это может продлиться какое-то время, а может - закончится быстро. Думаю, можно будет найти быстрое решение", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп предположил, что, если бы Украина не получила значительную помощь от США, "эта война не продлилась бы долго".

США пока не снимали какие бы то ни было санкции с РФ, займутся этим в будущем, заявил американский президент. "Мы не снимали санкции. Займемся этим на каком-то этапе", - сказал он журналистам в Белом доме, рассуждая о процессе украинского урегулирования.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги во вторник: Dow Jones слабо вырос, S&P 500 умеренно снизился, а Nasdaq Composite упал на 1,35%, вступив в фазу коррекции - то есть потерял более 10% с последнего пика. Негативным фактором для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Кроме того, во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в феврале упал до 98,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренно позитивную динамику (+0,3%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в середине недели.

В свою очередь на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 26 февраля также не сложилось единой динамики индексов, в частности фондовые индикаторы Китая и Гонконга подрастают на 0,1-2,6%, в то время как рынки Японии, Южной Кореи и Австралии демонстрируют негативную динамику в пределах 0,1-0,9%.

Вместе с тем на нефтяном рынке утром в среду котировки фьючерсов умеренно подрастают в рамках коррекции после заметного падения накануне. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $73,16 за баррель, что на 0,19% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,2% - до $69,07 за баррель.