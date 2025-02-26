Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Акции компании подешевели до минимума с ноября

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Котировки акций Tesla во вторник продолжили падение, в результате чего капитализация американского производителя электромобилей опустилась ниже $1 трлн впервые за три месяца, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг компании упала на 8,4% - до $302,8, что является самым низким уровнем с 7 ноября. Дневное падение стало максимальным с 18 декабря.

Это было обусловлено новостями о сокращении продаж Tesla в Европе.

По данным германской торговой группы VDA, регистрация новых автомобилей Tesla упала на 60% в январе, что стало самым существенным падением среди автопроизводителей, которые продали не менее 1 тысячи автомобилей в ФРГ. Ранее сообщалось о сокращении продаж во Франции в январе на 63%.

В Великобритании Tesla сократила реализацию всего на 8%, однако надо учитывать, что в целом рынок электромобилей этой страны в январе взлетел на 42%, по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

"Падение котировок является отражением слабых европейских продаж, - полагает аналитик CFRA Гарретт Нельсон. - Растущее участие главы компании Илона Маска в политике вызывает беспокойство, но трудно делать выводы на основе данных за один месяц". "Мы по-прежнему считаем, что благоприятные изменения в регулировании, связанные с автономным вождением, могут стать позитивным фактором для компании в ближайшие месяцы", - добавил он.