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Автопроизводитель Lucid сократил квартальный чистый убыток на 2,6%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская Lucid Group Inc. в четвертом квартале 2024 годв сократила чистый убыток на 2,6%, а также дала сильный прогноз производства электромобилей в 2025 году.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $636,9 млн, или 22 цента в расчете на акцию, против $653,8 млн, или 29 центов на акцию, годом ранее.

Выручка компании выросла на 49% и достигла $234,47 млн против $157,2 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали убыток компании на уровне 25 центов на акцию при выручке в $214 млн.

Lucid выпустила 3386 электромобилей за минувший квартал и 9029 за весь 2024 год (как и планировала компания). Поставки составили соответственно 3099 машин (рост на 79% г/г) и 10 241 машину (повышение на 71%).

Автопроизводитель планирует в 2025 году выпустить около 20 тысяч электромобилей.

Также компания сообщила о назначении главного операционного директора Марка Винтерхофа временным главным исполнительным директором. Питер Роулинсон покинет пост CEO и будет выполнять функции технического консультанта председателя совета директоров.

Питер Роулинсон Lucid США Марк Винтерхоф
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