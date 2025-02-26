Вознаграждение главы UniCredit в 2024 году выросло на треть

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший итальянский банк UniCredit увеличил на треть вознаграждение своего главного исполнительного директора Андреа Орчела в 2024 году.

Как говорится в сообщении банка, Орчел за 2024 год получит общее вознаграждение в размере 13,2 млн евро против почти 10 млн евро за 2023 год.

UniCredit направит на бонусы сотрудникам за прошлый год 624 млн евро, что на 13% больше, чем годом ранее.

Капитализация банка за прошлый год подскочила более чем в полтора раза, а за все время руководства Орчела, который возглавил UniCredit почти четыре года назад, рыночная стоимость кредитной организации взлетела примерно в 6 раз и достигла 74,6 млрд евро.