Поиск

Вознаграждение главы UniCredit в 2024 году выросло на треть

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший итальянский банк UniCredit увеличил на треть вознаграждение своего главного исполнительного директора Андреа Орчела в 2024 году.

Как говорится в сообщении банка, Орчел за 2024 год получит общее вознаграждение в размере 13,2 млн евро против почти 10 млн евро за 2023 год.

UniCredit направит на бонусы сотрудникам за прошлый год 624 млн евро, что на 13% больше, чем годом ранее.

Капитализация банка за прошлый год подскочила более чем в полтора раза, а за все время руководства Орчела, который возглавил UniCredit почти четыре года назад, рыночная стоимость кредитной организации взлетела примерно в 6 раз и достигла 74,6 млрд евро.

UniCredit Андреа Орчел Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбор платы на трассах "Автодора" в 2024 году вырос в 1,5 раза до 112 млрд рублей

Выручка КТК от транспортировки 63 млн тонн нефти в 2024г составила $2,3 млрд

ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году на 20%

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей назначен на 18 марта

Игорь Ким стал владельцем российского "Фольксваген банка"

Власти Кузбасса усомнились в заходе китайских инвесторов на шахту "Инская"

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Краудлендинг-платформа JetLend анонсировала IPO на "СПБ бирже"

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });