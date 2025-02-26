Лавров заявил, что в Эр-Рияде не обсуждали разработку редкоземельных металлов в РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Возможное участие США в разработке редкоземельных металлов в новых регионах России на встрече в Эр-Рияде не обсуждалось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе в среду.

Таким образом он ответил на вопрос о том, обсуждалась ли тема добычи редкоземельных металлов в четырех новых регионах России на встрече в Эр-Рияде или последующих консультациях с США.

Глава МИД РФ отметил, что Россия и США говорили о том, что нужно снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, "в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в Соединенных Штатах и Российской Федерации".

Комментируя вопрос, подразумевались ли четыре новых региона России, когда президент страны приглашал американские компании к добыче ресурсов в России, Лавров добавил, что "когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации в полном соответствии с ее конституцией".