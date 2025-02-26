Поиск

Лавров заявил, что в Эр-Рияде не обсуждали разработку редкоземельных металлов в РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Возможное участие США в разработке редкоземельных металлов в новых регионах России на встрече в Эр-Рияде не обсуждалось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе в среду.

Таким образом он ответил на вопрос о том, обсуждалась ли тема добычи редкоземельных металлов в четырех новых регионах России на встрече в Эр-Рияде или последующих консультациях с США.

Глава МИД РФ отметил, что Россия и США говорили о том, что нужно снимать искусственные препятствия для развития взаимовыгодных экономических и других связей, "в чем заинтересованы представители соответствующих бизнес-структур в Соединенных Штатах и Российской Федерации".

Комментируя вопрос, подразумевались ли четыре новых региона России, когда президент страны приглашал американские компании к добыче ресурсов в России, Лавров добавил, что "когда президент или другой представитель российского руководства приглашает зарубежных инвесторов к участию в проектах на территории России, он имеет в виду, разумеется, всю территорию Российской Федерации в полном соответствии с ее конституцией".

Сергей Лавров МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбор платы на трассах "Автодора" в 2024 году вырос в 1,5 раза до 112 млрд рублей

Выручка КТК от транспортировки 63 млн тонн нефти в 2024г составила $2,3 млрд

ФНС отметила рост поступления налогов в бюджет в 2024 году на 20%

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей назначен на 18 марта

Игорь Ким стал владельцем российского "Фольксваген банка"

Власти Кузбасса усомнились в заходе китайских инвесторов на шахту "Инская"

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Акции Европы преимущественно выросли во вторник

Краудлендинг-платформа JetLend анонсировала IPO на "СПБ бирже"

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам

ВС не признал за банками право изымать прибыль клиентов от операций по ошибочным курсам
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5914 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне46 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2186 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });