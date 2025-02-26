Девелоперы требуют изменить классификатор Росреестра

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Перепрофилирование встроенных в ЖК детских садов станет невозможным после изменения классификатора Росреестра, заявил директор по взаимодействию с государственными и муниципальными органами Клуба инвесторов Москвы Владимир Шмаков.

"Сегодня нередки случаи, когда встроенно-пристроенные помещения в новых многоквартирных домах, выделенные под детские сады, используются не по назначению. Это происходит из-за отсутствия в классификаторе Росреестра образовательного статуса этих площадей. Необходимо внести корректировки в нормативную базу", - отметил Шмаков.

Он подчеркнул, что в проектной документации встроенно-пристроенных площадей, как правило, не указывается их вид разрешенного использования (ВРИ), что позволяет впоследствии приспосабливать их под хозяйственные, коммерческие или иные помещения с различными функциями.

"В итоге страдают жители новостроек, отсутствие детского сада в шаговой доступности вызывает социальную напряженность и приводит к дисбалансу развития городских территорий. Проблема носит массовый характер - случаев судебных разбирательств становится все больше", - подчеркнул Шмаков.

По его мнению, внесение поправок в классификатор Росреестра позволит защитить права и интересы жителей многоквартирных домов, урегулировать вопрос целевого использования нежилых помещений, имеющих статус объектов социального назначения, а также обеспечить баланс интересов застройщиков, собственников и граждан-потребителей.