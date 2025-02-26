ЦБ РФ планирует снизить риск-веса по "зеленым" кредитам и облигациям

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банк России планирует в 2025 году снизить риск-веса по кредитам и облигациям, направленным на финансирование "зеленых проектов", нормативный акт уже прошел оценку регулирующего воздействия. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева на конференции "Коммерсанта" "Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры".

По ее словам, соответствующие изменения будут внесены в инструкцию Банка России 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией".

"Сейчас данный акт прошел процедуру регулирующего воздействия. Мы рассчитываем, что <...> где-то в середине года будет вступление в силу", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, регулятор ведет дискуссию с правительством РФ о возможности субсидирования выпусков облигаций, направленных на финансирование национальных проектов.