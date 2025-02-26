Долги по зарплате в РФ в январе сократились в 2,4 раза по сравнению с декабрем

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец января 2025 года составила 370,5 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 522,2 млн рублей, или в 2,4 раза, сообщил в среду Росстат.

Относительно конца января 2024 года долги по зарплате снизились на 83,0 млн рублей, или на 18,3%.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий. В своем сообщении ведомство отмечает, что за 2024 год данные будут вскоре обновлены с учетом нововведений.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец января 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 88,5 млн рублей (23,9%), в 2024 году - 167,4 млн рублей (45,2%), в 2023 году и ранее - 114,6 млн рублей (30,9%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 31 января составили 366,7 млн рублей, сократившись за месяц в 2,4 раза.

Задолженность по заработной плате федерального бюджета отсутствовала. Просроченные долги бюджетов субъектов РФ на конец января составили 3,5 млн рублей (месяцем ранее - 0,1 млн рублей), местных бюджетов - 0,2 млн рублей (на конец декабря 2024 года - 1,5 млн рублей).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 19,0%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 16,1%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 14,5%; транспортировка и хранение - 14,5%; добыча полезных ископаемых - 8,6%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 7,5%; профессиональная, научная и техническая деятельность - 6,1%; строительство - 5,4%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 4,4%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 2,7%; деятельность в области информации и связи - 0,5%; финансовая и страховая деятельность - 0,4%; предоставление прочих видов услуг - 0,1%; образование - 0,1%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 0,1%.