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Цены на бензин в России с 18 по 24 февраля выросли на 0,08%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 февраля выросли на 0,08% после повышения на 0,21% с 11 по 17 февраля и на 0,06% с 4 по 10 февраля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 24 февраля выросли на 1,02% (общая инфляция за этот период составила 1,94%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 24 февраля составляла 58,98 руб. (на 17 февраля - 58,93 руб.) Стоимость литра АИ-92 равнялась 55,82 руб. (55,78 руб.), АИ-95 - 60,94 руб. (60,89 руб.), АИ-98 - 83,67 руб. (83,56 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 18 по 24 февраля увеличились на 0,06% после роста на 0,13% с 11 по 17 февраля и на 0,05% с 4 по 10 февраля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,01%. Средняя цена ДТ в стране на 24 февраля составляла 70,90 руб. за литр (70,86руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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