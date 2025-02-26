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Росстат отметил, что рост цен на бананы в РФ за неделю ускорился в 3,3 раза

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Цены на бананы в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 2%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в 3,3 раза - с 0,6%.

В целом цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 18 по 24 февраля повысились на 1%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда фрукты и овощи подорожали на 0,7%, темпы роста ускорились.

Лидерство сохраняет картофель, подорожавший на 3,1% (на 2,1% неделей ранее). Цены на помидоры выросли на 1,9% (на 1,4%), капусту - на 1,5% (на 1,8%), морковь - на 0,9% (на 0,8%), яблоки - на 0,8% (снижение на 0,1%), лук и свеклу - на 0,6% (снижение на 0,3% и рост на 0,2% соответственно). Цены на огурцы опустились на 1,4% (рост на 0,4%).

С начала года наибольший рост цен демонстрирует картофель - на 10,8%. Огурцы подорожали на 10,4%, капуста - на 8,3%, яблоки - на 5,4%, лук - на 5,3%, бананы и помидоры - на 4,9% свекла - на 4,1%, морковь - на 2,9%.

В 2024 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 22,1%.

Росстат
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