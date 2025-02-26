Производство СПГ в России в январе снизилось г/г на 2,9% - до 3 млн т

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Производство сжиженного природного газа в России в январе 2025 года сократилось на 2,9% - до 3,0 млн т, сообщил Росстат в среду.

При этом по отношению к предыдущему месяцу - декабрю 2024 года январское производство уменьшилось на 6,5%.

Большая часть сжиженного природного газа в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Данные о производстве за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год 2025 2024 2023 2022 2021 1 3,0 3,1 2,7 3,0 2,8 2 2,9 2,7 2,6 2,6 3 3,0 3,1 3,3 2,4 4 2,9 2,8 2,8 2,6 5 3,0 2,9 2,8 2,7 6 2,5 2,3 2,5 2,5 7 2,2 2,2 2,4 1,9 8 2,8 2,2 2,5 1,5 9 2,9 2,7 2,6 2,5 10 3,1 3,0 3,0 2,8 11 3,0 3,0 2,9 2,8 12 3,2 3,2 3,1 3,0 ВСЕГО 3,0 34,7 32,9 33,7 30,1



