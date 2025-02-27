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Bloomberg узнал о планах властей Китая влить не менее $55 млрд в три крупных банка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая в ближайшие месяцы планируют начать рекапитализацию трех крупных банков страны, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, власти хотят влить не менее 400 млрд юаней ($55 млрд) в Agricultural Bank of China Ltd., Bank of Communications Co. и Postal Savings Bank of China Co.

Процесс может быть завершен в конце июня, суммы для каждого банка еще утверждаются.

Глава Государственного управления по финансовому надзору и контролю (NFRA) Китая Ли Юньцзэ в сентябре 2024 года заявлял, что власти примут меры для укрепления базового капитала первого уровня (Core Tier 1) шести крупных коммерческих банков, но подробностей не привел. Министерство финансов страны позднее сказало, что выпустит специальные суверенные облигации для финансирования этих мер.

Всего китайские власти могут влить 1 трлн юаней в крупнейшие банки, финансируя этот процесс в основном за счет выпуска нового специального долга, сообщало агентство Bloomberg в прошлом году.

Акции Agricultural Bank of China дорожают на 2,1% на торгах в Гонконге в четверг, Postal Savings Bank of China - на 0,6%. Бумаги Bank of Communications не меняются в стоимости.

Китай Agricultural Bank of China
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