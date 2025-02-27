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ЦБ ужесточит требования по резервам для госкомпаний при отсутствии обязательств поддержки акционера

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Банки должны оценивать финансовое положение госкомпании так же, как и частной, если нет прямого обязательства государства принимать ее риски на себя, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем ужесточать требования по резервам и по риск-весам для компаний с госучастием, если акционер не предоставил юридически обязывающих документов о готовности поддержать заемщика в случае сложностей с обслуживанием кредита. Это могут быть гарантии, поручительства, механизм субсидирования. Если явных обязательств нет, то банки должны оценивать финансовое положение госкомпании точно так же, как и любой частной компании", - сказала Набиуллина на ежегодной встрече руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков России.

По словам председателя ЦБ, сейчас банки иногда формально подходят к оценке госкомпаний и воспринимают сам факт госучастия как фактор, который автоматически снижает риски. "Но государство не всегда готово и, на мой взгляд, совершенно справедливо, принимать риски всецело на себя и отвечать по всем обязательствам госкомпаний", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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