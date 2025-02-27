"Русал" в конце года планирует запустить опытное производство 1,5 т скандия из шлама

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Русал" в конце 2025 года планирует запустить в эксплуатацию опытный участок по производству 1,55 тонны оксида скандия в год, сообщила компания.

Участок создается на мощностях входящего в "Русал" Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск, Свердловская область). Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей.

"В будущем при переходе к промышленному производству объемы производства оксида скандия могут быть увеличены до 19 тонн в год", - заявил "Русал".

Редкоземельный металл скандий выпускается в основном в виде оксида скандия, мировое производство которого колеблется в пределах 20-25 тонн в год. Проект уже на стадии опытного участка позволит "Русалу" стать одним из ведущих в мире производителей оксида скандия.

"Русал", один из крупнейших в мире производителей алюминия, разработал и внедрил алюминиево-скандиевые сплавы, которые используются для производства сверхлегких изделий в гражданском судостроении, вагоностроении, в 3D-печати высокотехнологичных протезов. Сырьем будет красный шлам, который является отходом производства глинозема.

"Скандий является одним из так называемых рассеянных элементов – они содержатся в микроскопических концентрациях в различных рудах, их выделение является сложным, зачастую экономически нецелесообразным процессом. "Русал" – единственная компания в мире, развивающая технологию получения оксида скандия из красного шлама. В мире, в основном, он выпускается как попутный продукт при производстве диоксида титана или урана", - пояснила компания.

Основное применение оксида скандия – производство твердооксидных топливных элементов для электрохимических генераторов тока. Скандий придает сплавам повышенную прочность, что позволяет снизить вес конечного изделия по сравнению с аналогом из обычных сплавов. Это важное преимущество для многих сфер применения алюминия, в том числе для транспортного машиностроения, где снижение веса транспортного средства является одной из глобальных тенденций, говорится в пресс-релизе.