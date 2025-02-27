ЦБ РФ ожидает более умеренного роста кредитов вне зависимости от ДКП

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рост кредитования в дальнейшем неизбежно будет более умеренным вне зависимости от денежно-кредитной политики, так как у банков нет избытка капитала, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По итогам прошлого года в целом по сектору нормативы (достаточности капитала - ИФ) снизились почти на 2 п.п., до 12,5%, иными словами, это означает, что банки росли быстрее, кредитование росло быстрее, чем банки зарабатывали и капитализировали прибыль. (...) Адекватная достаточность капитала - это краеугольный камень финансовой стабильности и сохранности средств вкладчиков, а не прихоть Базеля или Воронежа. Из прибыли за 2024 год в капитал пошло 2 трлн рублей, такой объем капитализированной прибыли позволяет нарастить кредитный портфель в пределах 10-12%. Иными словами, рост кредита в дальнейшем независимо от денежно-кредитной политики, независимо от ключевой ставки неизбежно будет более умеренным, чем последние два года, потому что избыточного капитала у многих нет, а кому-то из банков даже надо наращивать капитал для восстановления надбавок", - сказала она, выступая на ежегодной встрече руководства ЦБ с банками, организованной Ассоциацией банков России.

В этих условиях, отметила глава ЦБ, "небанковское финансирование, выпуск облигаций, привлечение акционерного капитала выходит если не на первый план, то точно становятся более значимыми для роста экономики".

По словам Набиуллиной, есть вопросы, будет ли регулятор давать послабления по резервам при реструктуризации кредитов. "Мы готовы будем на это пойти, но только в отдельных случаях. Во-первых, это не должен быть старый проблемный кредит, который уже давно тянется как проблемный, тут риски уже должны быть покрыты резервами. И во-вторых, у компании должен быть реалистичный бизнес-план, который показывает устойчивое и достаточно быстрое, по нашей оценке, на горизонте трех лет, улучшение ее финансового положения", - сообщила председатель. Однако, по ее словам, если план окажется нереалистичным или не будет выполняться, то потребуется досоздание резервов.

"И здесь очень важно не запускать проблему, вовремя ее обсудить с заемщиком, чтобы не допускать длительных просрочек на момент обращения за реструктуризацией. Если эти условия выполняются, то создание более высоких резервов может и не потребоваться", - сказала она.