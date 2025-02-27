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Оператор Лондонской фондовой биржи увеличил годовую выручку лучше прогноза

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), в 2024 году увеличил выручку сильнее прогноза и увеличил дивиденды.

Как сообщается в пресс-релизе компании, совокупный доход без учета отложенных поступлений (аналог выручки) в отчетном году увеличился до 8,494 млрд фунтов ($10,76 млрд) с 8,009 млрд фунтов годом ранее. Органический рост выручки составил 7,7%.

Результат оказался выше консенсус-прогноза, представленного самой компанией (8,47 млрд фунтов).

Выручка подразделения Capital Markets повысилась на 18,2% - до 1,828 млрд фунтов, аналитического подразделения Data & Analytics - на 2%, до 4,01 млрд фунтов.

Валовая прибыль компании выросла до 7,685 млрд фунтов с 7,236 млрд фунтов годом ранее.

Доналоговая прибыль составила 1,258 млрд фунтов против 1,195 млрд фунтов в 2023 году.

LSEG также повысила финальные дивиденды на 13%, благодаря чему общий размер выплат за год достиг 130 пенсов на акцию.

Компания ожидает, что органический рост ее выручки в 2025 году составит 6,5-7,5%.

В 2024 году компания выкупила собственные акции на сумму 1 млрд фунтов. На 2025 год запланирован выкуп акций на 500 млн фунтов стерлингов.

LSE LSEG Лондонская фондовая биржа Великобритания
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