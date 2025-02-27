Поиск

Круизный оператор Norwegian Cruise зафиксировал чистую прибыль в IV квартале

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года, а ее скорректированная EBITDA превысила собственные прогнозы компании.

В октябре-декабре чистая прибыль круизного оператора составила $254,5 млн, или $0,52 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $106,5 млн, или $0,25 на акцию, годом ранее.

Скорректированная EBITDA компании в четвертом квартале увеличилась на 30% - до $468,2 млн, что является рекордным значением для октября-декабря. Собственный прогноз Norwegian Cruise предполагал, что показатель составит $445 млн.

Скорректированная прибыль составила $0,26 на акцию.

Выручка увеличилась до $2,11 млрд с $1,99 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,11 на акцию при выручке в $2,01 млрд.

По итогам всего 2024 года компания получила выручку в размере $9,5 млрд, примерно на 11% больше, чем в предыдущем году.

Ее чистая прибыль составила $910,3 млн, что примерно в 5,5 раза превышает показатель 2023 года.

Скорректированная EBITDA повысилась на 32%, до $2,45 млрд, рекордно высокого показателя.

Norwegian Cruise планирует получить в 2025 году скорректированную EBITDA в размере около $2,7 млрд.

В текущем квартале компания ожидает скорректированную прибыль в районе $0,08 на акцию, а в 2025 году - $2,05 на акцию, тогда как аналитики оценивают ее в $2,09 на акцию.

Котировки акций Norwegian растут на 3,8% в ходе предварительных торгов на NYSE в четверг. Рыночная стоимость оператора за последний год повысилась на 29,2% - до $11 млрд.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами - Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises.

Майами Norwegian Cruise Line США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития отметило небольшое замедление роста ВВП в начале года

Международные резервы РФ с 14 по 21 февраля увеличились на $6,1 млрд

В Еврокомиссии пообещали противостоять пошлинам США

Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

"Дочка" Ariston в РФ за первый год под управлением "Газпрома" увеличила прибыль в 9 раз

Сбербанк намерен выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

Сбер придерживается сценария сохранения или ужесточения санкций против РФ

ЦБ отметил рост практики недобросовестного информирования клиентов об условиях вкладов

Сбер в 2024 г. увеличил вознаграждение ключевому управленческому персоналу на 51,5%

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже

ЦБ переносит запуск широкого внедрения цифрового рубля, новую дату назовет позже
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });