Круизный оператор Norwegian Cruise зафиксировал чистую прибыль в IV квартале

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. зафиксировала чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года, а ее скорректированная EBITDA превысила собственные прогнозы компании.

В октябре-декабре чистая прибыль круизного оператора составила $254,5 млн, или $0,52 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $106,5 млн, или $0,25 на акцию, годом ранее.

Скорректированная EBITDA компании в четвертом квартале увеличилась на 30% - до $468,2 млн, что является рекордным значением для октября-декабря. Собственный прогноз Norwegian Cruise предполагал, что показатель составит $445 млн.

Скорректированная прибыль составила $0,26 на акцию.

Выручка увеличилась до $2,11 млрд с $1,99 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,11 на акцию при выручке в $2,01 млрд.

По итогам всего 2024 года компания получила выручку в размере $9,5 млрд, примерно на 11% больше, чем в предыдущем году.

Ее чистая прибыль составила $910,3 млн, что примерно в 5,5 раза превышает показатель 2023 года.

Скорректированная EBITDA повысилась на 32%, до $2,45 млрд, рекордно высокого показателя.

Norwegian Cruise планирует получить в 2025 году скорректированную EBITDA в размере около $2,7 млрд.

В текущем квартале компания ожидает скорректированную прибыль в районе $0,08 на акцию, а в 2025 году - $2,05 на акцию, тогда как аналитики оценивают ее в $2,09 на акцию.

Котировки акций Norwegian растут на 3,8% в ходе предварительных торгов на NYSE в четверг. Рыночная стоимость оператора за последний год повысилась на 29,2% - до $11 млрд.

Norwegian Cruise Line базируется в Майами и управляет тремя брендами - Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises.