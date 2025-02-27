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Число заявок на пособие по безработице в США подскочило до максимума с декабря

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 22 тыс. - до 242 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Это максимум с декабря прошлого года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 221 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по информации Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 224 тыс. с 215,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 февраля, сократилось до 1,862 млн по сравнению с пересмотренными 1,867 млн неделей ранее.

При этом эксперты ожидали, что их число повысится до 1,870 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,869 млн.

США
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