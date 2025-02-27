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Компанию интернет-звезды MrBeast могут оценить в $5 млрд по итогам инвестраунда

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Холдинговая компания одного из самых популярных в мире YouTube-блогеров MrBeast (МистерБист) может быть оценена примерно в $5 млрд по итогам инвестиционного раунда, в рамках которого он планирует привлечь пару сотен миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, блогер, чье настоящее имя Джимми Дональдсон, общался с представителями ряда финансовых фирм и несколькими состоятельными людьми об инвестициях. Переговоры находятся на ранней стадии, и пока не ясно, кто предоставит ютьюберу деньги и сделают ли они это.

Дональдсон намерен привлечь средства для финансирования своей холдинговой компании, которая полностью или частично владеет несколькими бизнесами, включая бренд шоколад Feastables, компанию по производству закусок Lunchly и компанию по производству видео. Бизнес прибыльный, его выручка в прошлом году превысила $400 млн, по данным источников. Дональдсон хочет расширить как бизнес по продаже упакованных товаров, так и медиа-бизнес.

MrBeast больше всего известен своей работой на YouTube, где он публикует видео масштабных испытаний и розыгрышей призов, которые собирают сотни миллионов просмотров. Создатели роликов делят между собой доход от продажи рекламы.

Дональдсон также создал и снялся в шоу компании Amazon.com Inc., которое, по словам компании, стало самым просматриваемым незапланированным сериалом за всю ее историю. Хотя Amazon выделила $100 млн на производство первого сезона, MrBeast сказал, что он потерял деньги на этом шоу, потратив на него слишком много. "Я потерял десятки миллионов долларов на Beast Games", - заявил он.

MrBeast уже привлекал деньги в прошлом, в том числе от нью-йоркской инвестиционной компании Alpha Wave Global.

MrBeast YouTube Джимми Дональдсон
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