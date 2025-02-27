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Глава ФРБ Канзас-Сити выразил растущие опасения по поводу дальнейшей инфляции

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид отметил рост своих опасений по отношению к дальнейшей траектории инфляции и призвал коллег по руководству Федрезерва крепко задуматься прежде, чем принимать решение о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

"В своем январском выступлении я выразил оптимизм по поводу того, что инфляция продолжит замедляться. Теперь я стал более осторожным", - сказал он на мероприятии в Вашингтоне.

Шмид обратил внимание на существенный рост ряда показателей инфляционных ожиданий. Например, по данным Мичиганского университета, в феврале долгосрочные инфляционные ожидания достигли максимума почти за три десятилетия.

Также он добавил, что различные статданные и сообщения от респондентов указывают на то, что экономический рост может замедлиться из-за возросшей неопределенности в политике и внешней торговле.

Это повышает вероятность того, что Федеральной резервной системе придется искать баланс между инфляционными рисками и рисками замедления роста экономики, отметил Шмид.

Шмид является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

FOMC ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид США ФРС
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